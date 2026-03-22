新疆沙漠驚現雪豹 網民：名副其實「沙塵豹」︱有片

應該棲息在高海拔雪山上的雪豹，居然出現在酷熱沙漠，驚動多個部門出動救助，將疑為迷路的雪豹救走。網民笑指，這隻現身沙漠的雪豹是正宗「沙塵豹」。

安全捕獲移送林業部

網絡21日出現多條短片，顯示在新疆庫木塔格沙漠有遊客發現一隻雪豹。

雪豹被捕獲送林業部。抖音＠庫木塔格沙漠（木~木）

新疆沙漠罕見出現雪豹。抖音＠阿卜-浩雅沙行

新疆沙漠罕見出現雪豹。抖音＠阿卜-浩雅沙行

影片顯示，應該生活在高山的雪豹，在看見遊客時，未見有驚慌或攻擊性，獨自在沙漠上踱步，一度爬入遊客越野車的車底休息。

民眾發現雪豹後，通知有關部門。影片見有疑是消防人員，向雪豹發射繩網，試圖捕捉但失敗，雪豹隨即逃走。

鄯善縣公安局指，21日接報後，聯絡林業部等部門，研究應變方案後，於同日晚8時許，在庫木塔格沙漠海市蜃樓向沙漠30公里處附近，成功將疑因追捕獵物，誤入沙漠的雪豹捕捉。雪豹已移交林業局，進行體檢救治等工作。

通報指，雪豹是國家一級保護動物，常年棲息於高山裸岩區域。

網民紛紛留言，「太熱了，雪豹受不了了」、「幸虧救助了，這是棲息地沒吃的才跑到這來的吧」、「挺好，車也沒傷牠，牠也沒傷人，皆大歡喜」、「名副其實的『沙塵豹』」。