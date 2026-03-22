河北歌舞團「爛Gag」惹火 捱罵歌手暴跳連環「仆咪」打穿觀眾頭

河北一個人氣歌舞團，因歌手表演時玩「爛Gag」求掌聲，惹來觀眾不滿上台指罵，歌手暴跳還擊用咪扑穿觀眾頭，其他團員加入圍毆，將鬧人觀眾打至滿頭血。

指「不拍手的是小狗」

網傳多段涉事影片，河北邯鄲頗受歡迎的河北東鵬歌舞，20日晚在魏縣北皋鎮西坡頭村表演，一名男歌手跪在地上與觀眾互動，歌手表示「不拍手的是小狗」，之後一名穿白衣的男觀眾走上台，邊指罵邊走向男歌手，之後更踢了對方一腳。

男歌手隨即跳起，連環飛身用手中咪猛力扑到白衣男頭上，白衣男初時還試圖用手擋格，但之後再有兩名相信是歌舞團的男成員，上台加入戰團。

白衣男以一敵三下，迅即被打倒在地，遭多次猛踢用力踩踏。



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眾人停手後，白衣男滿臉鮮血爬起身，取出電話疑是報警。

據浪漲新聞報道，歌舞團負責人王先生表示，涉事歌手是臨時聘用的藝人，指事件是白衣男首先上台挑釁指罵，後來的衝突也是意想不到，已經報警處理。

王先生指，事發時正在直播，高峰時有2.1萬觀眾目擊衝突過程。

網民則指，「是白衣男先動手」、「以後看不到東鵬演出了」、「看東鵬歌舞，要麼鼓掌，要麼是狗，要麼打的頭破血流」、「典型的流氓團夥」、「確實唱的很好，話筒都去打人了還在唱」、「是假唱被發現」。