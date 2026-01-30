河南一男子強闖女澡堂打老婆被拘 多名女性正在洗澡

天寒地冬的深夜，河南周口市鹿邑縣「四季和園」洗浴中心竟然發生男子闖入女浴室滋事事件。據報，涉事男子當時衝入女澡堂打老婆，同浴室內還有不少女顧客。涉事男子被行政拘留，洗浴中心被勒令停業整頓，並向受影響女士賠禮道歉。

涉事「四季和園」澡堂

據「鹿邑融媒」報道，1月29日，有網民發布短視頻稱，28日晚，河南周口鹿邑縣一浴池內，一男子闖入女公共浴室內毆打老婆，同浴室內還有不少女顧客。30日上午，浴池工作人員告訴記者，涉事男子已被警方控制。

工作人員圍住疑似衝入澡堂的男子涉事男子當時衝入女澡堂打老婆，已被行政拘留。

30日，一當事人家屬表示，28日晚上11至12時，他家人在鹿邑縣一酒店公共浴池內洗澡，一男子突然闖入女浴室毆打其中一位女士，浴池處理也不及時，衝進去5分鐘都沒人阻攔，同浴室裏還有不少女孩在洗浴，最後浴池說一個人給20張澡票作為賠償。

該浴池工作人員回應查詢時表示：「我們工作人員第一時間去拉他，但被該男子推倒，後來才把他拉出來，我們也是受害者。」據了解，接到報警後，派出所民警及時趕赴現場處置。