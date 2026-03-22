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最大規模盈科律師所爆雷 傳創始人梅向榮轉移資金¥38.7億

即時中國
更新時間：10:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-22 HKT

內地規模最大的盈科律師事務所，早前深陷創始人梅向榮「爆雷」風波，目前梅向榮已向警方自首。網傳他涉嫌轉移資金38.7億元（人民幣，下同），引起律所內部律師焦慮。

有網傳信息稱：「2021至2025年間，梅向榮通過偽造協議、虛構服務項目等方式，將律所38.7億元執業收入（律師服務費、客戶保證金等）轉移至自己控制的關聯企業，同時造成投資人的12.4億元本金無法兌付。」

上海市公安局靜安分局經偵支隊前日對《中國新聞周刊》表示，警方目前並未公布上述數據 ，「（盈科律所梅向榮案）是上周才立案的案子，哪有可能這麼快就出數據？相關數據要以警方通報為準」。不過，目前盈科律所內部確實出現律師費無法及時提取問題。盈科中國區董事會副主任、盈科北京管委會主任趙春雨在盈科北京官方微信群中發文時承認：「鑒於受客觀因素影響，律所出現短期提款延遲」。

某盈科分所律師張恆（化名）告訴《中國新聞周刊》，梅向榮事件發生前的律師費，該所目前無法提取。「現在分所內部的律師普遍感到很焦慮，大家都不了解分所的真實財務狀況。」

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