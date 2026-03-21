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深圳GPS公司炒女高管 罪狀有「辦公室公然偷吃」

即時中國
更新時間：12:15 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-21 HKT

深圳有經營北斗GPS產品的電子公司近日發公司，指開除公司副總，原因是勾結外部侵吞資產外，更惹關注是另一罪狀是在「辦公室公然偷吃」，引發網民聯想。

網民質疑公開私隱

據極目新聞報道，金航標電子日前發公告，指金航標電子前副總程某某（女）和薩科微半導體前副總賀某某（男）已於春節前被開除。主要原因，一是虛擬代理商德森萊特公司羅某與寰宇芯科公司袁某某，內外勾結大肆侵吞公司資產，二是竟在辦公室公然偷吃，嚴重破壞社會公序良俗，影響工作風氣，也觸犯國家法律法規，公司正在追究他們的刑事責任。

深圳有電子公司發公告，指女高管在辦公室公然偷吃被炒。小紅書
深圳有電子公司發公告，指女高管在辦公室公然偷吃被炒。小紅書


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深圳金航標電子有限公司總經理辦公室一工作人員19日向極目新聞確認，該公告確實是其公司所發，又指如有知情人士舉報線索，查證屬實可獲獎勵。

極目新聞發現，深圳市金航標電子與深圳市薩科微半導體，成立於2015年，兩家公司的法人和總經理為同一人，註冊地也為同一地址。

由於公告公開兩當事人全名及「辦公室偷吃」，引起是否侵犯私隱討論。湖北今天律師事務所律師付成晨認為，公司發佈公告應是一種挽損行為，公告是否侵犯個人隱私要客觀看具體情況，當事人如認為公告內容失實可以維權。

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網民留言指，「偷情就偷情，偷吃」、「能不能讓中文詞語回歸它本來的意義」、「肚子餓了在公司吃點東西都不行？」、「還以為在辦公室吃個東西有這麼大的罪過呢」、「經常看TVB的一眼就懂」。

 

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