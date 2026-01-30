Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑山政壇爆性醜聞 已婚總統顧問搭上女高官 激情片外流

即時國際
更新時間：12:32 2026-01-30 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-30 HKT

巴爾幹半島國家黑山政壇爆發性愛片醜聞，網上流傳的一段性愛影片揭露已婚的總統顧問、國安局長武克希奇（Dejan Vukšić）和得力助手、人權與少數族裔權利部司長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）偷情，消息震撼政界，2人也雙雙請辭下台。

事件中的女主角帕伊科維奇（Mirjana Pajković）已在本月23日（上周五）正式辭職，至於事件中的男主角、國安局長武克希奇，則是在去年的12月就已經離職。

事件中的女主角帕伊科維奇指控受到男方威脅。IG
男女方互相指控對方。IG
女方指受男方威脅 提訴訟

帕伊科維奇對武克希奇提出嚴厲指控，聲稱自己遭受極端暴力威脅，揭露這名總統身邊第一人、前國安局長曾在通話中持續威脅她，警告她「在黑山將無容身之地、無法生存」。帕伊科維奇同時批評總統米拉托維奇（Jakov Milatović）在醜聞中未採取任何行動。

帕伊科維奇指出，武克希奇在她拒絕配合要求後竟出言威脅，聲稱自己手上握有對她不利的資料，要求她做不願意的事，如果拒絕，就會被交給代表國家最高權力的人。她強調雖未遭受肢體暴力，但對方明顯想在各方面摧毀她的生活。

前國安局長否認指控 反控對方竊手機

武克希奇則否認所有指控，聲稱自己並沒有散布任何私人的影片，指自己也是在不雅片在網上曝光後才第一次看到，更反控帕伊科維奇於2024年10月竊取他的手機。不過，《塞爾維亞時報》揭露，在這段事件期間，甚至曾經出現來自黑山總統辦公室座機的恐嚇電話，令這宗案件的複雜程度更加提升。

武克希奇聲稱帕伊科維奇涉及勒索集團，該集團曾於去年3月曾打恐嚇電話，要求他撤回憲法法院法官候選人提名，否則就要公布他威脅帕伊科維奇的電話錄音檔。雙方互控的刑事訴訟仍在進行中。

