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中國觀察：重啟知識產權委員會 「限韓令」料持續鬆綁

即時中國
更新時間：09:05 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-21 HKT

因韓國部署美國薩德系統而出現的「限韓令」至今已經10年，儘管中國官方從未正式承認有此禁令，但多年來，內地對韓國藝人、影視及文化產業在華活動確實採取了限制性措施，包括不批准韓國偶像演出、限制韓劇播放等。隨着去年韓國李在明政府上台，兩國關係回暖，限韓令正逐步鬆綁。

最新的跡象是本月18日，中國商務部部長王文濤、工信部部長李樂成會見訪京的韓國產業通商部部長金正官，雙方決定在今年上半年召開中韓自貿協定聯委會會議，力爭就服務和投資領域達成實質性協議。

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據韓聯社報道，雙方討論了如何利用中國擴大內需的政策，將兩國間的合作擴大到消費品等領域。值得一提的是，雙方還一致同意恢復知識產權運用委員會，制訂有效對策保護在中國境內的韓國音樂、電影等相關知識產權。

知識產權運用委員會是2021年首次建立，當時韓國總統文在寅執政，中韓關係不錯，兩國簽署了「知識產權領域合作諒解備忘錄」，提出設立這個委員會，估計中方當時有為限韓令鬆綁的打算。

然而，2022年5月韓國政府更替，尹錫悅上台後，推動親美路線，又發表干預台灣事務的言論，中韓關係轉差；加上疫情等原因，中韓知識產權委員會一直停擺，未召開過正式會議，也未推動過任何項目。如今，兩國宣布恢復委員會運作，可視為明顯訊號。

事實上，過去一年已陸續傳出中方有意放寬限韓令的各類消息，韓媒曾指韓國四大娛樂公司收到今年在中國舉辦大型K-pop演唱會的意向查詢。

去年底，習近平主席在慶州同李在明會晤時，提到促進中韓民心相通，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往；李在明也拋出「密切人文交流，改善國民感情」的期待，相信只要政治氣氛配合，限韓令將會越放越鬆。

紀曉華 

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