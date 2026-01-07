Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明結束訪華： 「限韓令」或逐步化解 盼再租借一對大熊貓

更新時間：19:53 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:53 2026-01-07 HKT

韓國總統李在明今在上海結束為期4天訪華行程後，啓程回國。韓媒披露訪華細節稱，李在明提出希望中方再租借一對大熊貓，安置於韓國第二大國家級動物園——光州牛峙動物園。他表示，此訪取得的進展超出預期，預計中國「限韓令」有望逐步得到解決。

李在明上午出席韓中風險初創企業峰會，下午訪問大韓民國臨時政府舊址，此地是重要的韓國民族獨立運動遺址，過往已有多名韓國總統到訪。

韓聯社報道，韓國環境部長官金星煥昨天會見中方有關部門負責人，雙方回顧兩國大熊貓合作項目取得的成果，並商定今後進一步深化合作。目前，包括2023年出生的雙胞胎「睿寶」和「輝寶」在內，共有4隻大熊貓生活在韓國愛寶樂園。

李在明在上海與隨行記者團舉行午餐座談會時指出，中國政府一直否認「限韓令」的存在，但此次措辭則略不同於以往。他引述中國國家主席習近平主席周一的元首會談上表示：「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功，瓜到熟時蒂自落」，並指這才是準確的說法。他認為，這番話也意味著中國今後將為解決相關問題付出努力。

韓國在2016年因部署美國「薩德」反導彈系統導致中韓關係跌入谷底，不僅經貿合作受到影響，韓國影視劇和藝人還被限制進入內地市場。

對於韓中兩國國內存在的反華、反韓情緒，李在明表示，他和習近平對改善這項問題的必要性達成了共識，因兩國社會中存在的對立情緒不斷擴散，嚴重阻礙兩國交流合作。他相信，韓中關係已發生很大變化，有必要推動競爭中的合作、合作中的競爭。

