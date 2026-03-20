「修昔底德陷阱」提出者｜王滬寧晤哈佛著名教授艾利森 稱中美元首保持著良好交往

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧20日在北京會見到訪的美國哈佛大學教授艾利森，指習近平主席同特朗普總統保持著良好交往，為中美關係改善發展提供了重要戰略引領。中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作。

艾利森是政治學概念「修昔底德陷阱」的提出者，指當一個新興強國崛起並威脅到現有霸權（守成大國）的國際地位時，雙方可能因恐懼、猜忌而爆發衝突的趨勢，這概念常被用來解讀中美關係。艾利森經常訪華，2024年12月也曾獲王滬寧會見。

王滬寧20日在會見中表示，習近平主席同特朗普總統保持著良好交往，為中美關係改善發展提供了重要戰略引領。今年是中國「十五五」開局之年，中國將以自身發展的確定性應對風雲變幻的國際形勢。台灣問題是中國核心利益中的核心。中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道，為世界注入確定性和正能量。

艾利森表示，當前國際和平與秩序正遭受嚴重侵蝕，美中找到正確相處之道對世界很重要。習近平主席提出百年未有之大變局的判斷和發展中美關係的三原則極富啟示意義。希望美中雙方妥善處理台灣等問題，確保兩國關係穩定發展，這也符合各國的期待。