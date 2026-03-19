低俗當創意｜玩具水槍由私處噴水 女童家長拍片怒轟

內地近日發生一宗引起家長嘩然的玩具風波。山西呂梁一位母親在社區商店為其三歲女兒購買了一款女童造型的水槍玩具，回家拆開包裝後，驚覺其設計極度低俗，出水口並非在嘴部，而是設於玩偶的私密部位。事件在網絡曝光後迅速發酵，引發網民及家長群體的強烈譴責，呼籲當局加強監管。

家長：商家不會做就不要做

據該名母親在網上發布的影片所述，她當時在住所樓下的士多為女兒選購了該款水槍玩具。產品外層有塑膠封膜，單從外觀判斷，她原以為是常規的從嘴部噴水設計。豈料拆封後，眼前的一幕讓她感到既震驚又憤怒。

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她直言：「真的很無語，做玩具的商家不會做就不要做了好吧。」從影片中可見，該款水槍玩偶造型為一個女童，但其噴水機關卻被設置在下體位置。該名母親表示，她年幼的女兒看到後，天真地反問：「她為什麼不保護自己的私密部位？」這句童言無忌的提問，更突顯了該玩具設計上的嚴重不妥，令她心痛不已，最終決定將玩具直接丟棄，不敢讓女兒接觸。

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網民齊聲譴責促當局加強監管

事件曝光後，在內地社交媒體上引起極大迴響，網民紛紛留言炮轟。有網民怒斥：「太惡心了！」、「把惡俗當創意，毫無底線可言！」更多家長表示憂慮，認為此類意識不良的玩具，不僅不尊重女性，更會向心智尚未成熟的兒童傳遞錯誤的身體觀念，混淆他們對「身體界線」及「私隱保護」的認知。網上隨即湧現大量呼聲，要求「強烈抵制這類低俗玩具」，並促請相關部門介入調查，從源頭加強對兒童玩具市場的監管。

當事人稱接獲電話要求刪片

事隔一日，該名母親再次發布影片跟進。她首先澄清，售賣該玩具的士多店主夫婦為人友善，不希望事件影響到他們這些普通零售商。然而，她同時透露，已接獲「相關人員」的來電，要求她將批評該玩具的影片下架。

儘管如此，她仍然堅持自己的立場，表示日後為孩子選購玩具時會加倍留神，但更期望當局能正視問題，加強監管，從根本上杜絕此類劣質、低俗的兒童產品流入市面，為兒童提供一個更健康的成長環境。