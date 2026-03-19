Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉林Range Rover急煞8次累Benz追尾 警一度判斷無違法惹質疑︱有片

即時中國
更新時間：19:34 2026-03-19 HKT
發佈時間：19:34 2026-03-19 HKT

吉林發生離譜交通事故，一輛路虎（Range Rover）爬頭閘車，在53秒內8次蓄意急煞，害後方的Benz最終追尾撞上，維修損失16萬人民幣。警方原本認定「危險駕駛」，卻不斷反轉一度判決為「無違法事實」終止調查，令外界質疑警方處理。長春市公安局3月19日通報，已將該案立為刑事案件，並依法對路虎車主孫某某採取刑事強制措施。案件正在進一步偵查中。

損失達16萬人民幣

根據吉林長春Benz車主呂先生車Cam的影片，他在2025年12月10日，駛至吉林朝陽區新民廣場轉彎時，遭一輛黑色Range Rover在道路暢通情況下，不足1分鐘內連續8次急剎，最終追尾。

呂先生的Benz撞毀，維修需要10萬元，另外，車輛折舊損失6萬元，卻追討賠償無門。

相關新聞：鐵騎士顧住玩電話追尾撞飛輪椅翁 網民：這手機最少值十萬︱有片

呂先生指，事故後，到場交警已認定「非普通事故，涉嫌危險駕駛」。後續卻以「犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任」為由不予立案。

交警稱多次向轄區派出所及法制大隊移交案件，均未被接受。當事人自行報案後派出所立為行政案件，2月3日朝陽區分局又稱「沒有違法事實」。

警方連環反轉，且最終認定「沒有違法事實」，令呂先生不能接受。

市公安局：撤銷原決定重查

大象新聞向長春公安局交警支隊朝陽區大隊查詢，民警稱詳細記錄了問題「將由案件經辦民警進行回覆」。桂林路派出所稱需向分局報備卻「沒有分局聯絡方式」。

相關新聞：瘋狂的大媽︱行車道企定定吹水逼車讓路 網民怒斥：想同年同月同日死？︱有片

3月3日，事件再出現反轉，長春市公安局法制支隊通知呂先生，刑事復議認定「原不予立案決定事實不清、證據不足」，撤銷原決定，責令重新調查。目前案件已重啟，結果預計一個月內出爐。

3月19日，長春市公安局發出通報，對於「路虎急煞8次累致Benz追尾」一事，已將其立為刑事案件，並依法對路虎車主孫某某採取刑事強制措施。案件正在進一步偵查中。

對於Range Rover惡意急煞造成事故，卻被警方不斷「降溫」一度更變成「沒有違法」，網民紛紛留言，「路虎大哥的能量還是太大了」、「給我查查路虎」、「不予立案的決定的人也要挖出來調查」、「不上微博都不會重新查」、「紀委進駐吧！！！別客氣」、「誰家的少爺」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
00:38
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
1小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
4小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
7小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
10小時前
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
蘇民峰批2026年「災難位」於馬來西亞？親上火線回應 與大馬緣份匪淺曾置業微賺離場
影視圈
4小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
5小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
6小時前
01:42
撞車碰瓷黨｜警接獲430宗個案涉款1.06億 商罪科再拘16人包括律師樓「師爺」
突發
4小時前