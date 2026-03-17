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鐵騎士顧住玩電話追尾撞飛輪椅翁 網民：這手機最少值十萬︱有片

即時中國
更新時間：18:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-17 HKT

開車玩手機會累人累己！網絡瘋傳一條運動相機片，有鐵騎士駕駛時多次低頭撥弄手機，結果直撞前方的電動輪椅，將椅上老翁撞至反轉。網民紛紛指責司機害人，「不是富二代，肯定賠到傾家蕩產」。

時速約45公里

網上熱傳的影片，由是肇事電單車司機的運動相機拍下，發生時間與地點未明。

影片可見，鐵騎士在一條畢直馬路行駛，車速約40-45公里時速，不算太快，但車頭則橫置了一部手機，司機在行駛時多次低頭觀看，及用左手操作電話。

由於司機分神看電話，未有留意路況，電單車最後將正於馬路中央前行的電動輪椅，追尾撞飛，輪椅上的老翁被拋出馬路上，不省人事。而路面當時尚有一輛電動輪椅在行駛。

目前，未有當地警方通報，未知傷亡情況。

網民紛紛留言，指責司機，「手機好好玩？」、「這下摩托賠沒了」、「扶一下都能賠沒了，何況這樣撞」、「這個手機值十幾萬」、「看手機還不減速」、「保險也不夠賠」、「盲人就不應該上路」、「眼瞎，這大馬路能見度一公里」。

也有網民認為，即使司機要負主要責任，但被撞老翁本身也很有問題，「電動輪椅為何走機動車道」。

 

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