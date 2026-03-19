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內蒙化工廠爆炸冒毒煙 2人失蹤3人傷 疑鹽酸罐肇禍

即時中國
更新時間：20:56 2026-03-19 HKT
發佈時間：20:56 2026-03-19 HKT

內蒙古阿拉善盟一間化工廠今日（19日）發生嚴重爆炸意外，事故導致至少2人失蹤、3人受輕傷。事發時現場冒出大量黃色有毒濃煙，初步消息指，爆炸或由一個裝有鹽酸的液體罐引發。目前，消防及應急管理部門仍在現場進行緊急搜救，事故原因正在深入調查中。

硝化廠房突爆炸 現場冒大量黃色濃煙

事發於今日上午11時50分許，位於內蒙古阿拉善盟的利元科技有限公司，其廠區內的硝化車間突然發生猛烈爆炸。據內媒《央視新聞》報道，經初步核實，事故已造成2人失蹤，另有3人受輕傷。

從網上流傳的多段現場影片可見，爆炸發生後，廠區上空升起巨大的黃色煙柱，場面駭人。公開資料顯示，涉事的內蒙古利元科技有限公司，主要從事化學原料及化學製品的生產。

消防指或涉鹽酸罐 爆炸產生有毒氣體

事發後，當地應急管理局的專職消防隊立即趕赴現場展開救援。一名消防工作人員在下午2時許向內地傳媒透露，由於爆炸發生在工作時段，已第一時間組織廠內的人員疏散，但現場仍有被困人士，搜救工作正在全力進行中。

該名消防人員續指，初步懷疑是一個裝有液體的「罐子」發生爆炸，推測「應該是鹽酸罐」。他解釋，鹽酸具有強烈腐蝕性，其爆炸後產生的煙霧亦帶有毒性。鑑於事故可能引發環境污染，當地的生態環境部門亦已派員介入處理。

阿拉善盟生態環境局騰格里分局的工作人員證實，已有人員趕往現場，但暫未掌握具體情況。內地傳媒曾多次致電涉事公司的公開電話，但均未能接通。當局表示，事故的確切原因尚待進一步調查，搜救失蹤人員是當前的首要任務。

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