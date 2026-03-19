灰色產業？︱無性夫花錢買被愛 親密撫觸師收費貴過心理輔導

內地網絡新興一種「親密撫觸師」的服務，成為熱門話題，有人質疑是擦邊服務，業者則指是為成年人提供撫摸、擁抱，甚至使用羽毛等柔軟工具，協助釋放壓力。有網民形容，這是「中年人花錢買被愛」的感覺。

簽同意書列明接觸範圍

據公眾號《拾遺》報道，「親密撫觸師」服務對象是成年人，以刺激觸覺感官，來讓客戶減壓放鬆。業界強調是「非性服務」。在正式開始撫觸前，雙方要簽同意書，列明接觸的範圍、衣著和中止權利，嚴禁親吻或任何性行為。

此外，客戶在接受服務時，通常會戴上眼罩，以降低視覺干擾、專注感官體驗。

親密撫觸師使用不同工具及手法，釋放客戶壓力。微博

客戶要先簽同意書才可接受親密撫觸師服務。微博



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業者解釋，「親密撫觸」與按摩不同，更重視情緒交流，在服務前，要先了解客戶的壓力與困境，承諾保密，再根據個人狀態調整觸碰方式。

據業界說法，單次服務價格從人民幣千元至上萬元不等，高門檻某種程度也篩選掉帶有不當動機的客群。

有從業者分享案例指出，不少客戶表面光鮮，實則長期處於情感匱乏狀態。例如一名中年男性，長年陷於無性婚姻，對親密接觸幾乎失去感知，在接受撫觸服務後，情緒明顯釋放，甚至形容「像重新活過來」。

類似回饋並非個例。部分撫觸師表示，客戶在過程中出現流淚或大笑等情緒反應相當常見，顯示其需求並非來自情慾，而是深層的情感連結與被接納感。