「擦邊」成性｜椰樹牌標語再惹火 「胸大有奶食」被轟低俗

素以「踩界」營銷聞名的內地飲品巨頭椰樹集團，近日再度因其宣傳標語引發低俗爭議。集團近期開放工廠供公眾參觀，未料廠區內「椰樹女員工胸這麼大」、「追求胸大是讓嬰兒有奶吃」等標語，被遊客拍下後在網上瘋傳，引爆輿論炮轟，直斥其「死性不改」，將低俗營銷刻入品牌DNA。

事件源於椰樹集團最近推出的工廠參觀活動。有遊客發現，廠區內掛滿了極具爭議的橫額，除了上述露骨字句，還有「我們美女帥哥多」、「大大大」等標語，配上其標誌性的豐滿女性形象。網民紛紛批評其宣傳「物化女性」、「不堪入目」，質疑其故意製造話題。

相關新聞：椰樹牌椰汁︱「擦乳可豐胸」廣告違背公序良俗 被罰¥40萬

多位網友在社交平台投訴，椰樹集團工廠的宣傳廣告語涉嫌低俗。

面對外界批評，椰樹官方客服僅稱這是「集團做的宣傳」，對員工看法則表示「不清楚」，態度顯得相當淡然。事實上，椰樹集團因低俗宣傳已是監管部門的「常客」，2024年5月便因「用椰子擦乳」等廣告語，被海口市市場監管局以「違背社會良好風尚」為由重罰40萬元（人民幣，下同）。

儘管爭議不斷，罰款纏身，椰樹集團的業績似乎未受重創，去年銷售額仍穩站50億元水平。外界普遍質疑，椰樹集團已將此類「黑紅」（因負面新聞而走紅）路線視為流量密碼，把區區數十萬的罰款當成一筆划算的「營銷成本」，以換取巨大的品牌曝光度。然而，這種依賴低俗噱頭的發展模式，長遠而言恐將嚴重損耗品牌形象。