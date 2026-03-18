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內蒙3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行死刑 網傳真人照片惹熱議

即時中國
更新時間：19:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-18 HKT

2023年12月，內蒙古滿洲里3歲女孩田田遭虐殺案件震驚全國。事後，女孩生父田某龍及其「00後」女友文某桃被捕。內地「大皖新聞」報道，死者生母李婷婷透露，該案被告人之一文某桃已被執行死刑。

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李婷婷表示，自二審宣判後，文某桃進入死刑複核階段。她從法院處獲悉，文某桃大概一個月前已被執行死刑。李婷婷說，自己之前已經把女兒接回河北老家，安葬在離家很近的地方，不再讓她遠離自己，自己可以隨時看望愛女。

 

生母帶女兒回老家安葬

網上流出多張疑似文某桃的照片，見其樣貌清純，網民想不到有人能如此狠心下毒手。

案發時，田某龍與李婷婷原屬夫妻關係，2023年2月，田某龍將女兒接到滿洲里，與同居女友文某桃（2001年出生）共同生活。
二人期間不斷虐打田田，甚至多次捆綁、吊起、罰站、凍餓等方式進行虐待。

2023年12月21日，田某龍上班後，文某桃因為田某某尿床，再次對其毆打，田某某全身抽搐，後送醫院經搶救無效死亡。

2024年12月6日，生父田某龍與情人文某桃虐待3歲女兒致死案一審宣判。文某桃犯故意傷害罪，剝奪政治權利終身，犯虐待罪判處有期徒刑二年，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。田某龍犯故意傷害罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，犯虐待罪判處有期徒刑二年，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。

2025年9月14日，女童生母李婷婷稱，其起訴生父田某龍離婚案當場宣判，法院判決准予離婚。

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