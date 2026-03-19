校園「午睡神器」︱外交部發言人毛寧變帶貨網紅？ 一文睇清瞓晏覺四大益處︱有片

外交部發言人毛寧近日透過社交媒體，向全球介紹一款在內地校園普及的「午睡神器」——可摺疊式桌椅，其「一鍵躺平」的設計，讓學生能舒適地午睡，引發外界對午睡效益的廣泛討論。

「一鍵躺平」設計

有專家指出，適度的午睡對健康大有裨益，但同時強調，家長不應強迫不願午睡的兒童就寢，因夜間的睡眠質素對其成長更為關鍵。

專家指出午睡益處

這款獲毛寧推介的桌椅，能輕易從書桌模式轉換為平躺睡床，有效解決了以往學生只能伏案而睡、影響脊椎健康的問題。事件引起社會對午睡價值的重新審視，綜合內地專家及醫學文獻觀點，午睡主要有以下四大益處：

恢復精力，緩解疲勞： 午飯過後人體容易感到疲倦，短暫的午睡能有效恢復精神，提升下午的工作及學習效率。 保護大腦，提高記憶： 午睡被視為大腦的「充電」過程。睡眠能讓大腦皮層神經細胞得到休息，有助鞏固記憶、激發創造力。 促進淚液分泌，保護視力： 閉眼入睡能讓勞累了一上午的眼球睫狀肌得到放鬆，有效防止視力下降；同時，淚腺會分泌淚水，滋潤乾澀的眼球。 調節情緒，紓緩壓力： 午後小睡有助改善心情，降低緊張度，對緩解抑鬱情緒及補充夜間睡眠不足均有正面作用。

夜間睡眠更重要

儘管午睡益處良多，但專家提醒，並非所有兒童都需要午睡，家長不應「一刀切」。若孩子在午間難以入睡，或午睡後導致夜晚入睡困難、作息推遲，則毋須強迫。相反，若孩子在午後明顯出現疲態，或因過勞而在傍晚顯得煩躁，則代表有午睡的生理需求。

有家長憂慮，不午睡會否影響發育。研究指出，兒童一天所需的總睡眠量會隨年齡增長而減少。只要夜間睡眠時長達標且質素良好，即使沒有午睡，亦屬正常。生長激素的分泌高峰期與夜間的深層睡眠階段密切相關，白天的短暫睡眠對其影響有限，故保證孩子有充足且優質的夜間睡眠，才是影響其成長的關鍵。

專家建議，若孩子有午睡習慣，時間宜定於中午12時至下午3時之間，時長以20至30分鐘為佳，避免進入深度睡眠，以免睡醒後更感昏沉。為孩子建立規律作息，並在上午安排充足的戶外活動，有助消耗體力，促進睡眠。

