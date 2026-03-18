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四川15歲高中生斑馬線遭車撞飛 疑再被對向車輾過｜有片

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更新時間：09:39 2026-03-18 HKT
發佈時間：09:33 2026-03-18 HKT

四川南充市南部縣於3月16日清晨發生一宗致命交通意外，一名15歲少年在橫過斑馬線時，遭一輛私家車撞飛至對向車道，隨後懷疑再被另一車輛輾過，經搶救後證實不治。目前，兩名涉事司機已被公安機關控制。

肇事車輛疑未減速

事發於16日清晨6時50分許，現場為南部縣商貿大道。根據警方通報及現場影片資訊，該名束姓少年當時正沿斑馬線行走，並在道路中心線處稍作停等。此時，一輛由43歲張姓司機駕駛的私家車沿中心線駛至，並未減速，隨即將少年撞飛。少年被拋墮至對向行車線後，再遭一輛駛至的汽車二次輾壓。

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據現場情況分析，事發時天色昏暗，肇事私家車緊貼道路中心實線行駛，且行經斑馬線時沒有減速跡象，懷疑對向車輛的遠光燈（高燈）可能影響了司機視線，釀成悲劇。

意外發生後，救護車及警方迅速到場處理，醫護人員曾即場為傷者進行心肺復甦，惜最終返魂乏術。南部縣中醫院及縣教育局其後確認，死者為一名就讀高一的學生。

南充南都公安分局的警情通報指出，經檢測已排除兩名涉事司機酒後及藥後駕駛的嫌疑。目前事故的深入調查及善後工作仍在進行中。警方亦呼籲公眾，為免對死者家屬構成二次傷害，切勿傳播現場相關的圖片、影片及不實資訊。

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