過馬路半路變紅燈 北京89歲老人被撞身亡 責任屬誰？｜有片
更新時間：10:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-17 HKT
北京豐台區一個路口近日發生致命交通意外，一名長者在斑馬線上橫過馬路期間，被一輛正在左轉的私家車撞倒，最終傷重不治。警方經調查後指出，即使行人過路燈在中途轉為紅燈，行人仍有權繼續前行至安全位置，涉事司機須負上全部責任。
CCTV記錄事發經過
據閉路電視畫面，事發時，該名長者正於行人綠燈亮起時，沿斑馬線橫過馬路。當他步行至路中央時，燈號轉為黃色再變為紅色。此時，楊姓司機駕駛的私家車作為左轉車流中的第二輛車，疑搶先通行，欲繞過前車時，撞向正在斑馬線上的長者，釀成悲劇。
警方闡明路權責任
針對「行人在過路途中交通燈轉色應如何自處」的疑問，警方明確表示，根據法例，行人一旦在綠燈時開始橫過馬路，即使中途轉為紅燈，依然擁有優先通行權，可以繼續步行直至過完馬路。其他車輛（包括轉彎車輛）的司機，必須留意路面情況並耐心等候，確保行人安全通過後方可開車。
警方裁定，此次事故的肇事司機楊某，因未有讓路予在斑馬線上的行人，是導致意外發生的主因，因此需要承擔全部責任。
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