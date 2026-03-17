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「放蛇」港珠澳低價團︱揭「不購物不讓走」 深圳鹽田文旅局調查

即時中國
更新時間：22:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-17 HKT

內媒近日趁「3.15消費者權益日」，臥底深圳市恆升國際旅行社有限公司鹽田分公司推出的「380元（人民幣，下同）港珠澳五日四晚遊」，發現涉嫌存在持續推銷產品、強制購物等問題。深圳市鹽田區文旅局工作人員16日稱，已到涉事企業走訪調查，售後和調解工作正在展開。

3月8日至12日，內地「極目新聞」以遊客身份報名「380元港珠澳五日四晚遊」，發現低價旅遊以老年人為主，大部分時間在購物店打轉，甚至出現過店鋪的保安不讓遊客自由走出購物店，只因「導遊還沒說可以走」。因「不買不讓走」，部分老年人購買了千元以上的藥品。有3位中年團員結伴出行，其中一天，他們就在購物店共花費了約1萬元。

因為消費達不到預期，一名導遊在大巴上發火，暗示不買要繼續帶著逛購物店，稱是合作的商家要求她「補點」，也就是繼續逛購物店，直到遊客購買的金額讓人滿意。

有兩名老人表示，自己已交了超過1000元/人的費用，並提前向旅行團說明此行不想購物，只想遊玩一下港澳，卻被旅行團領隊當面嗆問：「你還想不想吃飯？」

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