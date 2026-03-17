中國觀察：3．15力度不減 穩經濟不護短

前日是3．15國際消費者權益日，內地從中央到地方掀起強大輿論監督浪潮，曝光一批侵害消費者權益的企業亂象，監管部門隨即跟進執法、從嚴查處。值得關注的是，此番監督力度絲毫未因「穩經濟、保企業」而減弱，聲勢甚至比往年更大。

當前內地經濟正處於持續恢復關鍵期，社會上不乏「為穩增長應放鬆監管」的聲音，但今年3．15用行動打破這一誤區：曝光不手軟、監管不缺位、執法不姑息，覆蓋食品、醫美、網絡服務等多個民生領域，直指虛假宣傳、價格欺詐、安全隱患等頑疾。中央媒體旗幟鮮明揭短亮醜，地方部門快速核查處置。

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這力度不減的3．15顯示，「保經濟亅不是保護落後產能與違規經營，「保企業亅更不是縱容損害消費者利益的行為。放縱市場亂象，只會透支消費信心、扭曲公平競爭，最終損害營商環境與長遠經濟增長。惟有以零容忍態度整治違規，才能讓守法企業獲得公平空間，讓民眾敢消費、願消費，為經濟恢復注入持久動力。

今年政府工作報告就明確將大力提振消費列為首要任務，提出深入實施提振消費專項行動，強化消費者權益保護，着力營造安全放心的消費環境，並以優化消費環境3年行動為抓手，打通制約消費的瓶頸。

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事實證明，嚴監管與穩增長可以並行不悖。3．15曝光與執法，既是對違規企業的警示，也是對行業生態的淨化，更是對消費者信心的保障。一個以消費者為中心、規則透明、監管有力的市場，才會吸引更多企業長期投資、安心經營。當然，媒體報道揭示的問題並非是對企業的「終極宣判」，涉事企業也應有充分辯解申訴的機會，這樣才是健康的市場環境。

紀曉華