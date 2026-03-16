Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

無線鍵鼠被指有潛藏危機 國安部揭「隔空竊密」3套路

即時中國
更新時間：20:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:49 2026-03-16 HKT

無線鍵盤、無線滑鼠是桌面電腦最普遍設備，但原來也有洩露機密訊息風險。國家安全部16日發文，指竊密者可通過多種手段，利用無線鍵鼠實現「隔空取物」式竊密，對信息安全構成威脅。

國家安全部微信公眾號16日文章指，無線鍵鼠可以通過多種手段，實現盜竊信息的目的：

  1. 空中信號「裸奔傳輸」。市面部分無線鍵鼠採用非加密傳輸協議，用戶每次按鍵輸入和滑鼠點擊，都會以明文形式通過無線電波「裸奔」在空氣中。竊密者僅需一台普通USB射頻接收器，即可捕獲並還原這些信號，令用戶輸入內容及操作一覽無遺。
  2. 惡意設備「潛伏接入」。別有用心的人員可對無線滑鼠的接收器，改造成為「硬體木馬」。一旦被插入涉密信息系統或關鍵部位的電腦USB接口，將會偽裝成合法外設騙過系統認證，在後台靜默執行惡意代碼，開啓遠程控制與數據竊取的「後門」。
  3. 休眠狀態「暗度陳倉」。為延長續航，多數無線滑鼠會在長時間無操作時，自動進入休眠模式。而設備從休眠狀態喚醒、重新與接收器建立連接的過程中可能存在安全隱患。竊密者可能利用這一時機，偽造合法配對信號，誘使無線滑鼠與其竊密設備即時配對，實現點對點的「隔空索密」。


相關新聞：國安風險︱自助販賣機採集生物資訊 電子零售變竊密溫床

文章提醒，要確保信息安全，需要設立三重防護

  1. 加密傳輸，嚴防信號「裸奔」。優先選用搭載高級加密技術的無線滑鼠，定期檢查並更新滑鼠固件與接收器驅動，及時封堵安全漏洞。
  2. 規範接入，嚴堵外設「後門」。設備配對應優先使用原廠接收器，核對產品ID是否與官方參數一致。對來源不明、非正規渠道購買的無線外設要保持高度警惕，嚴禁接入涉密計算機使用。
  3. 常態管控，嚴守離線「關口」。離開辦公桌時，務必手動關閉無線滑鼠的物理電源開關或直接拔除USB接收器，防範休眠劫持攻擊。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
2026-03-15 17:35 HKT
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
02:14
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
6小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
12小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
14小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
13小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
12小時前