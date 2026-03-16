無線鍵鼠被指有潛藏危機 國安部揭「隔空竊密」3套路
更新時間：20:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:49 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:49 2026-03-16 HKT
無線鍵盤、無線滑鼠是桌面電腦最普遍設備，但原來也有洩露機密訊息風險。國家安全部16日發文，指竊密者可通過多種手段，利用無線鍵鼠實現「隔空取物」式竊密，對信息安全構成威脅。
國家安全部微信公眾號16日文章指，無線鍵鼠可以通過多種手段，實現盜竊信息的目的：
- 空中信號「裸奔傳輸」。市面部分無線鍵鼠採用非加密傳輸協議，用戶每次按鍵輸入和滑鼠點擊，都會以明文形式通過無線電波「裸奔」在空氣中。竊密者僅需一台普通USB射頻接收器，即可捕獲並還原這些信號，令用戶輸入內容及操作一覽無遺。
- 惡意設備「潛伏接入」。別有用心的人員可對無線滑鼠的接收器，改造成為「硬體木馬」。一旦被插入涉密信息系統或關鍵部位的電腦USB接口，將會偽裝成合法外設騙過系統認證，在後台靜默執行惡意代碼，開啓遠程控制與數據竊取的「後門」。
- 休眠狀態「暗度陳倉」。為延長續航，多數無線滑鼠會在長時間無操作時，自動進入休眠模式。而設備從休眠狀態喚醒、重新與接收器建立連接的過程中可能存在安全隱患。竊密者可能利用這一時機，偽造合法配對信號，誘使無線滑鼠與其竊密設備即時配對，實現點對點的「隔空索密」。
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文章提醒，要確保信息安全，需要設立三重防護
- 加密傳輸，嚴防信號「裸奔」。優先選用搭載高級加密技術的無線滑鼠，定期檢查並更新滑鼠固件與接收器驅動，及時封堵安全漏洞。
- 規範接入，嚴堵外設「後門」。設備配對應優先使用原廠接收器，核對產品ID是否與官方參數一致。對來源不明、非正規渠道購買的無線外設要保持高度警惕，嚴禁接入涉密計算機使用。
- 常態管控，嚴守離線「關口」。離開辦公桌時，務必手動關閉無線滑鼠的物理電源開關或直接拔除USB接收器，防範休眠劫持攻擊。
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