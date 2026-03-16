山西母稱14歲女遭踩頭智力退回3歲 教體局：入學時已有腦積水

山西原平市有家長聲稱女兒因同學欺凌，包括用腳踩頭等長期暴力，導致腦損傷，智力退回3歲，因激素治療體重增至100多公斤。由於公安不予立案，正申請行政檢察監督，要為女兒討回公道。當地教體局16日晚通報，指當事人在入學時已有腦積水，事件亦不涉及欺凌，校方在事發後至今已墊付逾44萬人民幣檢查及治療費用。

激素治療致體重增至逾百公斤

據「法治進行時」報道，張太聲稱，女兒小雅在校內遭長達1年的欺凌。她於2024年報案，指小雅在宿舍被同學用腳踩頭，一度昏迷但無人理會，之後出現嘔吐不適。

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

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公安拒絕立案

張太指，事發後有老師向她表示，女兒常遭2名同學欺凌，在校內多處地點對小雅施以暴力。

張太聲稱，女兒被打至重度顱腦損傷，智力退至3歲水平，長期接受激素治療，體重增至100多公斤，飲食也要他餵給。

張太指，公安最後以「不屬公安機關管轄」為由，事件不多立案。目前已找律師，申請行政檢察監督，為女兒討公道。

原平教體局16日晚通報指，經查，張某如（即小雅）與同學李某珊、張某淼，於2024年11月29日、11月30日、12月4日曾有三次衝突，但均屬偶發性的短暫衝突，並非欺凌。

張某如在2024年9月入校就讀時，就因自身患有腦積水與校方簽訂過《學生因病在校就讀安全協議》。

衝突發生以來，學校先後為當事人墊付檢查治療及相關費用共計44.1萬元。對於張某如是否有精神傷害及與上述同學衝突，是否有因果關係，需由相關權威機構進行鑑定。