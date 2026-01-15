學生欺凌｜內蒙古13歲女童遭迫跪地磕頭 4名14歲同窗被拘

今年1月1日起，新《治安管理處罰法》正式實施，很多原本不能被拘留的「小霸王」，正在感受到法律的嚴肅、鐵窗的冷峻。內蒙古一13歲女生遭4名14歲女生和1名13歲女生毆打，其中4名14歲女生已被拘留，而不滿14歲的女生，則採取相應矯治教育等措施。

14到16歲不再有「免罰金牌」

據內媒報道，13日，一段多人欺凌一個女生的影片被大量網友轉發，女孩被逼下跪磕頭。有網民指出此事發生在內蒙古巴彥淖爾市五原縣。

據內蒙古五原縣公安局1月13日通報，經調查，2026年1月11日下午4時許，14歲女生付某某與13歲女生劉某某發生矛盾，遂邀約14歲的王某甲、秦某某、楊某某，以及13歲的王某某乙等4人在一樓房無人區域，對劉某某實施了辱罵、威脅和毆打等行為，同行人員在現場圍觀並拍攝影像，後被上傳網絡。經醫院初步診斷劉某某皮膚外傷、軟組織挫傷。

目前，全部涉案人員均已到案，公安機關對違法行為人付某某、王某甲、秦某某、楊某某作出拘留並處罰款的治安管理處罰決定；因王某某乙未滿14歲，依照相關法律規定採取相應矯治教育等措施。相關部門同時開展安撫慰問、心理疏導、善後處置等工作。

警方提示為保護未成年人隱私、避免對當事人造成二次傷害，請勿在網上傳播相關影像，對編造、散佈、傳播謠言等違法犯罪行為，公安機關將依法查處。

據悉，舊治安管理處罰法曾規定：對14-16歲以及16-18歲初次違反治安管理的未成年人，不執行行政拘留處罰。去年6月修訂的治安管理處罰法，對未成年人執行拘留年齡作出了調整。一是，14至16歲的，一年內二次以上違反治安管理的，可以依法執行拘留；二是，14至16的，如果違法情節嚴重、影響惡劣的，直接執行拘留。14到16歲之間不再是「免罰金牌」。

