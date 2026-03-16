山西母稱14歲女遭同學欺凌 踩頭致智力退回3歲

山西原平市有家長聲稱女兒因同學欺凌，包括用腳踩頭等長期暴力，導致腦損傷，智力退回3歲，因激素治療體重增至100多公斤。由於公安不予立案，正申請行政檢察監督，要為女兒討回公道。

激素治療致體重增至逾百公斤

據「法治進行時」報道，張太聲稱，女兒小雅在校內遭長達1年的欺凌。她於2024年報案，指小雅在宿舍被同學用腳踩頭，一度昏迷但無人理會，之後出現嘔吐不適。

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

張太稱14歲的女兒被同學欺凌毆打，導致腦損傷，智力僅餘3歲水平。法治進行時

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公安拒絕立案

張太指，事發後有老師向她表示，女兒常遭2名同學欺凌，在校內多處地點對小雅施以暴力。

張太聲稱，女兒被打至重度顱腦損傷，智力退至3歲水平，長期接受激素治療，體重增至100多公斤，飲食也要他餵給。

張太指，公安最後以「不屬公安機關管轄」為由，事件不多立案。目前已找律師，申請行政檢察監督，為女兒討公道。