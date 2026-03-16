珍惜生命︱湖南一大學醫院研究生墮江亡 死控導師迫做私務掀熱議
更新時間：12:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:15 2026-03-16 HKT
湖南長沙近日發生一宗悲劇，中南大學湘雅醫院一名研究生墮江身亡。事後，網傳一段有指是死者在微信群組的「遺書」，其稱被導師谷文萍強迫承擔私務（藥企項目隨訪、倫理審核）、臨床倒班期間強制跟診，並以「退學」威脅；此前曾跳樓未遂，被院方強制送精神科收治。
事件不斷在網上發酵，甚至一度成為微博熱搜。校方及當地衞健委即時成立調查組調查事件。
調查組昨日發出通報，指中南大學湘雅醫院2023級研究生孫姓同學上周六（14日)失聯，當日晚上11時許，醫院接警方通告，在橘子洲大橋發現有人墮江，昨日（15日）下午，墮江者被打撈上岸，已無生命體徵，經確認，為失聯的孫姓同學。調查組目前網傳相關情況開展調查。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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