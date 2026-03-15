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長沙性感皮衫女鬧市失常 當眾為男子口交遭警帶走

即時中國
更新時間：12:16 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:16 2026-03-15 HKT

網傳影片指湖南長沙昨晚發生當眾男女口交事件，惹來大量群眾圍觀拍攝，涉事穿疑似皮製內衣的性感女，被警員強行帶走。

惹大量民眾圍觀起哄

海外社群平台15日晚凌晨後，瘋傳多條影片，指是拍攝於15日凌晨的湖南長沙最熱鬧的解放西路。

影片中，一名約20來歲、染一頭金髮、穿著皮內衣的女子，在鬧市中不停走動，時而停下做出各種不雅舞姿，吸引大量看熱鬧的民眾跟隨拍攝。

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期間，一名男子走近性感女，二人互相調笑後，男子突然拉開褲頭。性感女疑嘲笑一輪後，即跪在街頭，為男子口交。現場民眾立即起哄，拿出手機爭相近距離拍攝真人秀。

事後，有警員趕到，將性感女與人群分隔，之後警員將涉事女子扭著手鎖上手扣、並用便衣人員的綠色外套蓋著帶走,。

至發稿時，當地警方未就事件通報。但事件已成熱搜榜前十。

 

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