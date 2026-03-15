Seedance 2.0︱荷里活、迪士尼投訴　字節跳動刹停全球發佈

字節跳動曾遭荷里活、迪士尼投訴侵權的影片生成AI「Seedance 2.0」，據美國媒體指，已暫停全球發佈。

美媒「The Information」引述兩名消息人士指，已在中國上線一個多月的「Seedance 2.0」，因使用了有版權的素材，被迪士尼、派拉蒙旗下公司投訴及發出停止侵權通知書。



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上述消息人士指，字節跳動已暫時停止在其他地區發佈「Seedance 2.0」。

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「Seedance 2.0」可以僅靠文字指令，生成最長15秒的影片。「Seedance 2.0」生成的一段畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）在城市橋樑廢墟上激烈對決的影片，顯得非常逼真，迅速引發荷里活強烈反彈。