「付費營銷」正污染AI問答！澎湃新聞昨揭秘AI語料「投毒」產業鏈，稱百元（人民幣，下同）成本、半天時間，便能把完全虛構的醫美機構推上主流問答AI的推薦榜榜首。江蘇一間GEO服務商坦言，公司每天能成交20至30家品牌商，「各行各業都在做，生怕錯過紅利期。」有專家直指，AI問答具有「全知全能客觀」特點，用戶沒有心理防線，此類虛假排名可能構成消費欺詐。

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GEO意為生成式引擎優化，它可幫助品牌或產品在生成式AI平台上獲得引用和推薦，相當於植入「隱藏廣告」。近日，澎湃新聞記者用一份虛構的醫美機構資料和幾張AI生成的照片，向一間GEO服務機構提出推廣需求，並支付了100元的「單次體驗費」。結果僅半天時間，這間無任何資質和牌照的機構，赫然出現在某主流AI平台的「無錫梁溪區靠譜醫美機構」推薦榜首，配文還稱其「2004年成立，22年本土老牌」、「四級手術資質齊全」。



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服務商指有機構斥逾10萬宣傳

該GEO機構負責人表示，醫美行業採用GEO宣傳已成為慣例，不少頭部機構甚至斥資十幾萬投入其中。儘管行業競爭激烈，即使在上海這類熱門市場，該機構也能在1周左右，將這家完全虛構的機構推上推薦榜單。

記者又以已倒閉、無相關資質的中老年心臟保健品廠商身份諮詢。該機構表示「可以幫忙包裝」，「所有內容都是我們自己投餵到平台上，我們怎麼包裝，大模型就怎麼抓取。」付費不到4小時，這家虛構廠商在某主流AI平台的推薦排名，甚至超越了湯臣倍健、Swisse等知名品牌。

多間GEO服務商案例顯示，付費向大模型「投餵」定向信息，已成為流量推廣領域新藍海。相關服務覆蓋內地主流AI平台DeepSeek、豆包、通義千問、Kimi等，包月費用約千元，包年費用可達數萬。有江蘇的GEO服務商坦言，公司日均成交20至30間品牌商，培訓、教育、月子中心、實體企業、醫療美容等多行均在使用。

原商湯智能產業研究院創始院長田豐表示，傳統搜索的競價排名通常帶有「廣告」標識，使用者會有心理防備；而AI大模型以「客觀全能助手」口吻輸出內容，這種模式已構成消費欺詐。

專家倡強制標註「AI商業合成」

田豐認為，AI大模型正以前所未有的速度提升社會生產力，正向使用時，它能為優質實體經濟發展助力；但若落入黑灰產之手，就會變成對人類知識庫的「賽博投毒」，加劇虛假信息大規模傳播。他建議，若生成答案受商業付費或異常語料影響，AI大模型企業應強制標註「AI商業合成」標識。

華東政法大學競爭法研究中心執行主任翟巍也指出，相關虛假排名已涉嫌違反相關法律法規，構成虛假宣傳行為、侵害消費者知情權行為。