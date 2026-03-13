Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw｜首隻「炒股龍蝦」面世 業界質疑不可靠

更新時間：08:33 2026-03-13 HKT
發佈時間：08:32 2026-03-13 HKT

內地出現首隻投資領域「龍蝦」！前日，金融服務提供商萬得旗下「炒股龍蝦」WindClaw正式開啟公測，據稱用戶可用它緊盯行業分析、資金流向等，自主構建一支「不眠不休」的AI投資團隊。炒股軟件「同花順」也披露，已推出面向「龍蝦」的金融數據產品。但業內人士直言，AI抓取的金融數據質量不高，且算力成本較高，完全依賴其做投資行不通。出於安全考慮，多地高校頒「禁蝦令」。

「龍蝦」指的是一款AI智能體OpenClaw，用戶將其部署到電腦設備後可請它處理日常事務，如訂票、發郵件等。3月11日，萬得數據（Wind）發布自研「金融版龍蝦」WindClaw，官方指其深度整合了Wind金融數據庫，可自動讀取即時行情、財務指標、行業數據、上市公司公告等多維數據，進行提煉與分析。由此，原需較長時間完成的基礎研究工作可在短時間內完成，效率提升。

自動讀取即時行情

同類金融軟件同花順亦於昨日宣布，旗下iFinD MCP產品正式上線，可為「龍蝦」們配上專業金融數據，用戶可將材料整理工作完全交給系統，專注核心投資決策。

相關新聞：OpenClaw｜什麼是AI「龍蝦」？專家拆解伏位 切勿連結付款帳戶 教路四招安全使用

相關新聞：OpenClaw︱外媒指中國政府銀行禁用 程式員收1.2萬元Token賬單

然而在投資領域，任何決策失誤都可能帶來真金白銀的損失，儘管AI能幫助投資者在幾分鐘內獲得「答案」，其可用性和可信度仍存疑。內媒「界面新聞」引述成都投資者任宇說，投資者決策需基於最新的、相對準確的數據，但AI抓取到的數據往往並不及時，還可能有一部分數據被「污染」，基於這些作出的分析並不靠譜。

曾輾轉於多個AI平台尋求「致富密碼」的投資者陳雪，過去1年多在大牛市背景下整體虧損近20%，她感慨道：「完全依賴AI做投資決策肯定行不通，還是要先建立起自己的投資體系」。

「龍蝦」爆紅後，被曝存在信息洩露等安全隱患。多間高校宣布限制或禁止在校內使用該智能體。比如安徽師範大學發預警，建議「非必要不部署使用OpenClaw」；華中師範大學、武漢科技大學、江漢大學等武漢多間高校，也要求嚴格限制「龍蝦」許可權範圍。

