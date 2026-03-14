國產第二艘郵輪「愛達·花城」號起浮 年底前交付

中國船舶製造業再迎里程碑，由中船集團建造的第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」，於本月14日完成塢內注水作業，並順利實現起浮，為正式出塢邁出關鍵一步。郵輪後續將進入系統調試與內部裝修階段，預計於今年底前交付。

核心技術測試展開 關乎航行安全

據悉，「愛達·花城號」在順利起浮後，已平移靠泊至船塢的指定位置，以進行關鍵的「傾斜測試」。此項測試是郵輪建造的核心技術環節，旨在精確測定船體的實際重量與重心位置，其數據對確保郵輪的航行穩定性與乘客的乘坐舒適度至關重要。

在為期7天的出塢作業期間，郵輪還將相繼進行多項測試，包括對全船18艘超大型救生艇及2艘救助艇進行脫鉤試驗與塢內巡遊，以全面驗證其在正常及應急狀態下的性能。

本土團隊監造 全面取代外援

按照建造計劃，「愛達·花城號」將於3月20日正式出塢，隨後全面轉入密集的系統調試及內裝完工階段。郵輪預計在今年5月底首次出海試航，並在年底前完成交付。專家指出，在交付前，全船需通過高達10.8萬項的嚴格檢驗。

與首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」不同，「愛達·花城號」的一大亮點，是由中國本土團隊全面負責監造工作，取代了過往的外國團隊。項目監造組副經理牛志春表示，本土監造團隊涵蓋船體、輪機、電器等七大專業範疇，其核心任務是確保設計要求在實船上得到精準落實，同時嚴格管控建造進度，以符合船東的要求。