F1大獎賽上海登場 周邊酒店預訂翻倍

F1中國大獎賽昨在上海開賽，上海媒體披露，現場觀眾總數預計達23萬人次，其中外省市佔比74%、境外觀眾佔比14%，強力帶動當地餐飲、娛樂、交通、住宿、旅遊等全鏈條消費需求。攜程平台數據顯示，賽事期間，賽場周邊3公里範圍內酒店預訂量激增125%。

門票全售罄 料23萬人次觀賽

2026 F1中國大獎賽昨日至明日在上海國際賽車場舉行，全球11個頂尖車隊、22名車手、2000多名車隊成員參賽。所有檔次門票全數售罄，無論是售價高達42800元（人民幣，下同）的圍場票，還是12900元的鉑金票，均顯示無餘票。

《解放日報》報道，上海嘉定喜來登酒店、嘉定凱悅酒店等周邊多間高端酒店，在決賽前夕包括總統套房在內的所有房型，均已訂滿。

為放大賽事效應，上海同步推出多項聯動活動：嘉定區啟動上海汽車文化節，聯動景區、酒店民宿、銀行商戶推出專屬優惠，讓賽事門票變身「嘉定通行證」；春秋旅遊則針對港澳及東南亞客源，推出「門票+酒店+專屬巴士」一站式觀賽產品。