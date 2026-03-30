「魚你在一起」酸菜魚被質疑用「增高盆」 官方：無任何虛高誤導設計初衷

內地一道深受歡迎的菜式「酸菜魚」，向來以份量足、適合分享見稱，惟早前有大型連鎖餐飲品牌被揭發，其用作盛載酸菜魚的器皿暗藏「內增高」設計，容器看似巨大，實際容量卻大打折扣，被顧客質疑是「呃秤」（欺騙份量）的經營手法。



集團解釋，品牌方所使用的餐具為單層設計，各項結構設計均圍繞菜品保溫、使用安全及消費知情權考慮，無任何虛高誤導的設計初衷，且盤身有明確標識清晰區分盤底與盛菜區域。

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容器虛高近半 筷子一伸即見底

內地「看看新聞」報道，涉事連鎖品牌為在內地擁有超過2700間分店的「魚你在一起」。傳媒接獲投訴後，到門市實地調查暗訪，發現該店無論在招牌或餐牌圖片上，均以巨型白色大盆盛載酸菜魚，賣相十分吸引。

然而，當酸菜魚上桌後，卻發現器皿大有玄機。該菜盆外觀又高又大，但用筷子一探便能發現其底部為中空設計，實際盛載食物的部分只有淺淺一層。內媒記者現場以尺量度後發現，一個雙人份的菜盆總高度約為7.5厘米，但實際內部深度僅有4厘米，意味著有3.5厘米的高度為「虛位」，接近總高度的一半。

加盟商直言：投資就是要賺錢

一位在場的年長食客直言：「菜盆很淺，裡面沒多少東西。」而在多個網上點評平台，亦早有大量消費者投訴該品牌的酸菜魚份量與容器容量不符，直斥「中伏」。

記者其後以加盟商身份致電該公司查詢，一名耿姓負責人對此直認不諱，稱該種盆型設計是公司的「一種營銷策略」。他解釋，此舉有三大目的：其一，大盆「顏值高」，賣相較佳；其二，刻意控制菜量，製造「飢餓感」；其三，若消費者覺得份量不足，可另外付費加添，從而增加收入。該負責人更坦言：「對於投資者而言，投資就是要賺錢。」他透露，該品牌旗下門市的毛利率可高達60%至63%。



對於顧客的質疑，「魚你在一起」集團解釋，品牌方所使用的餐具為單層設計，各項結構設計均圍繞菜品保溫、使用安全及消費知情權考慮，無任何虛高誤導的設計初衷，且盤身有明確標識清晰區分盤底與盛菜區域。

集團又指，事件雖非品牌方本意，屬餐具設計在視覺感知等細節層面考慮不周所致，後續也將全面優化餐具設計與消費提示，切實提升消費者的用餐體驗與感知。