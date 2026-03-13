酸菜魚「增高盆」呃秤？ 內地連鎖店員工認屬「飢餓營銷」

內地一道深受歡迎的菜式「酸菜魚」，向來以份量足、適合分享見稱，惟近日有大型連鎖餐飲品牌被揭發，其用作盛載酸菜魚的器皿暗藏「內增高」設計，容器看似巨大，實際容量卻大打折扣，被顧客質疑是「呃秤」（欺騙份量）的經營手法。該公司有負責人回應時，竟直認此舉屬「飢餓營銷」策略。

容器虛高近半 筷子一伸即見底

涉事連鎖品牌為在內地擁有超過2700間分店的「魚你在一起」。有內地傳媒記者接獲投訴後，到門市實地調查暗訪，發現該店無論在招牌或餐牌圖片上，均以巨型白色大盆盛載酸菜魚，賣相十分吸引。

然而，當酸菜魚上桌後，卻發現器皿大有玄機。該菜盆外觀又高又大，但用筷子一探便能發現其底部為中空設計，實際盛載食物的部分只有淺淺一層。內媒記者現場以尺量度後發現，一個雙人份的菜盆總高度約為7.5厘米，但實際內部深度僅有4厘米，意味著有3.5厘米的高度為「虛位」，接近總高度的一半。

加盟商直言：投資就是要賺錢

一位在場的年長食客直言：「菜盆很淺，裡面沒多少東西。」而在多個網上點評平台，亦早有大量消費者投訴該品牌的酸菜魚份量與容器容量不符，直斥「中伏」。

記者其後以加盟商身份致電該公司查詢，一名耿姓負責人對此直認不諱，稱該種盆型設計是公司的「一種營銷策略」。他解釋，此舉有三大目的：其一，大盆「顏值高」，賣相較佳；其二，刻意控制菜量，製造「飢餓感」；其三，若消費者覺得份量不足，可另外付費加添，從而增加收入。

該負責人更坦言：「對於投資者而言，投資就是要賺錢。」他透露，該品牌旗下門市的毛利率可高達60%至63%。

律師指或涉虛假宣傳

有內地律師指出，若商戶在宣傳品上未有標明菜品的具體克重，僅以巨大的容器外觀作招徠，但實際份量與器皿不成比例，便可能對消費者構成誤導，或已涉嫌虛假宣傳及消費欺詐。

事件曝光後，網民反應激烈，紛紛表示有過類似經歷，形容「盤比臉大，但只有薄薄一層」、「感覺被欺騙，不會再光顧」。有網民則諷刺道：「海碗用厚底，省下半缸米」，批評此類經營手法難得人心。

卡拉米：有一次端上來Duang大一個盤，實際只有一層，放一會都涼了，給我氣笑了。

想喝早茶的豬：真的只有幾片，30幾塊錢的酸菜魚，下面全是豆芽和千張，上面就幾片魚，終於曝光了。

珍珠白_7795：盤子看起來很大，其實跟托盤一樣淺

世界好大Da大得好可怕：現在套路不一定得人心了。

沒事來wb看看：錯誤地引導，作貶義，就是騙。

左邊的口袋：海碗用厚底，省下半缸米。

大家樂：主要看價格，如果價格不貴倒無所謂。