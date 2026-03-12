Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國公民圖偷運2000多隻蟻后回國 肯亞機場被捕

即時中國
更新時間：22:42 2026-03-12 HKT
發佈時間：22:42 2026-03-12 HKT

一名中國公民試圖從肯亞帶走2000隻活蟻后回國，在肯亞機場被捕首都奈洛比的喬莫·肯雅塔國際機場（JKIA）進行安檢時被攔截。

被捕的張克群（Zhang Kequn，音譯）未對指控作出回應，但調查人員在法庭上表示，他與去年在肯亞被破獲的一個螞蟻販運網絡有關。

檢察官周三在法庭上表示，張克群將一些螞蟻裝在試管中，個人行李中合共有1948隻裝在專用試管裏。」另外還有300隻活螞蟻藏在行李中的三卷廁紙內。」

檢察官請求法院允許對疑犯使用的電子設備，包括手機和筆記本電腦進行取證檢查。

去年4月，肯亞破獲罕見的野生動物走私案，4 名分別來自比利時、越南及肯亞的男子，承認企圖非法走私約 5000 隻稀有螞蟻至歐洲及亞洲市場銷售。當局指，被截獲的螞蟻品種為非洲巨型收割螞蟻（Messor cephalotes），屬肯尼亞、坦桑尼亞及埃塞俄比亞原生物種，具高度生態價值，從生態系統中將牠們移走，可能會破壞土壤健康和生物多樣性。

這種蟻以獨特的社會行為與築巢能力著稱，深受收藏家青睞。有收藏家將其作為寵物飼養。

調查人員認為，張克群是這個販運集團的幕後主使，他去年顯然是用了另一本護照逃離了肯亞。法院允許檢察官將他拘留5天，以便作進一步調查。

