江蘇男「翻撻」失敗偷前度¥8萬 心急先花爛錢成鐵證

上海有女子報稱閉門失竊放逾8萬人民幣保險箱，警方調查後發現，事主隱瞞前度男友曾與她同居5日這重要線索，最終警方靠一張爛錢，成功令該名「唔熟唔食」的前男友承認犯案。

贓款沉河圖待風聲過

據「看看新聞」報道，上海徐匯區錢女士日前報警稱，酒店一個放有83400元人民幣的簡易保險箱失竊。她表示，早前已曾失竊6000元現金，於是買保險箱放財物，不料父母給的8萬多元生活費同樣被盜。

錢女士指，房間只有5名絕無犯案可能的人進入過。不過，警方翻看閉路電視，發現錢女士刻意隱瞞，有第六名男子曾在其房內與她同居5日。

錢女士在證據面前才承認，涉事男子是她前度男友。她並向警方提供一張照片，顯示放入保險箱中的現金，有一張殘破百元鈔票。

警方追查後發現，錢女士的前度林某，案發後連夜回到江蘇太倉老家，當晚凌晨即到網咖消費，過程中用了那張錢女士的「爛錢」結賬。

警方拘捕林某後，對方承認想「翻撻」錢女，但借宿期間二人又爆爭執，心生不滿下於是趁對方熟睡時，偷走保險箱，回到老家後將該批現金沉入河中，打算風聲過後才撈起使用，最終因使用該張「爛錢」而無可抵賴。

目前，林某因涉盜竊罪遭採取刑事強制措施。