Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江蘇男「翻撻」失敗偷前度¥8萬 心急先花爛錢成鐵證

即時中國
更新時間：13:32 2026-03-12 HKT
發佈時間：13:32 2026-03-12 HKT

上海有女子報稱閉門失竊放逾8萬人民幣保險箱，警方調查後發現，事主隱瞞前度男友曾與她同居5日這重要線索，最終警方靠一張爛錢，成功令該名「唔熟唔食」的前男友承認犯案。

贓款沉河圖待風聲過

據「看看新聞」報道，上海徐匯區錢女士日前報警稱，酒店一個放有83400元人民幣的簡易保險箱失竊。她表示，早前已曾失竊6000元現金，於是買保險箱放財物，不料父母給的8萬多元生活費同樣被盜。

錢女士指，房間只有5名絕無犯案可能的人進入過。不過，警方翻看閉路電視，發現錢女士刻意隱瞞，有第六名男子曾在其房內與她同居5日。

錢女士在證據面前才承認，涉事男子是她前度男友。她並向警方提供一張照片，顯示放入保險箱中的現金，有一張殘破百元鈔票。

警方追查後發現，錢女士的前度林某，案發後連夜回到江蘇太倉老家，當晚凌晨即到網咖消費，過程中用了那張錢女士的「爛錢」結賬。

警方拘捕林某後，對方承認想「翻撻」錢女，但借宿期間二人又爆爭執，心生不滿下於是趁對方熟睡時，偷走保險箱，回到老家後將該批現金沉入河中，打算風聲過後才撈起使用，最終因使用該張「爛錢」而無可抵賴。

目前，林某因涉盜竊罪遭採取刑事強制措施。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
4小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
6小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
18小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
6小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
5小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小時前