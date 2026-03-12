Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱馬化騰朋友圈晒「蝦」 華為推鴻蒙版本

「龍蝦」成為內地AI圈新寵，多間科技巨企爭相布局相關產品。騰訊前日宣布全系列「龍蝦」產品，並在個人用戶層面，上線WorkBuddy和QClaw兩款應用。華為也宣布推出基於鴻蒙系統的小藝Claw。字節跳動、阿里巴巴等也已加入這場競賽。

WorkBuddy被稱為騰訊版「龍蝦」，能夠兼容OpenClaw技能包，用戶毋須具備代碼基礎與環境配置經驗，即可跨軟件執行自動化任務。

馬化騰昨日在朋友圈轉發相關消息時介紹，騰訊已構建涵蓋「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫」等在內的完整產品矩陣，並預告「還有一批產品陸續趕來」。

華為亦加入龍蝦戰團，《科創板日報》報道，華為推出基於鴻蒙系統的小藝Claw，目前處於beta版本。據介紹，小藝Claw可協助用戶處理文檔編輯、寫PPT、自動回覆郵件等任務，支持多端協同，預設多種不同的人格。另外，字節跳動的火山引擎、阿里雲通義實驗室周一相繼宣布推出各自的「小龍蝦」產品。

黃仁勳：AI將創大量就業機會

針對AI技術未來發展，英偉達CEO黃仁勳周二發布長文預判，未來幾年，傳統的軟件和APP形態或將消失，一種全新的軟件範式AI Agent（智能體）極有可能成為主流。對於AI引發的就業擔憂，他則認為AI不會令崗位減少，反而將創造大量新就業機會，尤其集中在基礎設施建設與高技術工種領域，包括電工、管道工、鋼鐵工人、網絡技術人員、設備安裝與運維人員等。

 
 

