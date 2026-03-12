中國觀察：從一蝦難求到付費卸載 曝露AI集體焦慮

短短幾周間，一場「賽博養蝦熱」席捲全網。從最初的大排長龍等安裝、主機設備賣到斷貨，到如今首批「養蝦人」紛紛付費求卸載，極速反轉的背後，是一場關於「AI焦慮」的社會心理集體投射。

毋庸置疑，「龍蝦」的出現將AI從傳統的「對話時代」推向了「Agent（智能體）時代」。用戶不再只是與聊天機械人你問我答，而是擁有了能訂機票、點外賣、發郵件的數碼代理人。當技術不再成為門檻，想像力的邊界開始決定使用場景的上線：前知名脫口秀演員李誕近日在直播間爆料稱，有玩家讓「龍蝦」自動打賞女主播，私訊約女主播吃飯並自動訂餐廳，現已成功約到5人。

熱潮未散 警鐘已響

熱潮還未散場，安全警鐘已然敲響。《第一財經》引述某網友稱不慎在用「龍蝦」編程時，將存有信用卡訊息的瀏覽器訊息開放至公網，幾天後信用卡額度幾乎被盜刷一空；360集團創始人周鴻禕直言，OpenClaw類產品存在數據安全風險，「有時候它產生幻覺，可能把你電腦C盤文件全刪了」。

OpenClaw狂潮下，數據安全問題也引發關注。新華社



相關新聞：OpenClaw︱外媒指中國政府銀行禁用 網上湧代客卸載服務

狂歡的「蝦池」裡，普通「養蝦人」面臨的是「效率提升」與「高昂成本」間的矛盾。AI算法工程師周明稱龍蝦堪稱「Token（詞元）消耗大戶」，「我安裝後隨便嘗試了下就花了50元（人民幣，下同）。」跟風「養蝦」的普通白領小李也感慨，原本期待它能幫忙處理繁瑣的客戶郵件，不料短短幾天系統竟跑了1.8億個Token，扣費超兩萬，「月薪兩萬，養不起這隻蝦」。

尋回作為「人」的主體性

龍蝦熱猶如一面鏡子，照出了普通民眾在技術浪潮面前的焦慮與侷促。在「不進則退」的職場敘事下，大家試圖通過爭相「養龍蝦」來對抗被時代拋棄的恐懼。但當大潮退去，或許我們該意識到，對抗焦慮的真正解藥不在於電腦裡養了多強大的「蝦」，而在於能否在算法重圍中，尋回作為「人」的主體性。

紀曉華