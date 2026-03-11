Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱外媒指中國政府銀行禁用 網上湧代客卸載服務

更新時間：13:36 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:36 2026-03-11 HKT

AI智能體OpenClaw（又稱「龍蝦」）近日獲大批民眾瘋安裝，但亦逐漸浮現風險。外媒彭博社報道，中國官方因安全理由，禁止在政府、銀行等機構的電腦上使用「龍蝦」，網上亦不斷增加上門卸載的服務，收費由9.9到299元人民幣不等。

彭博社11日引述消息指，基於安全理由，中國官方禁止在政府、國企、銀行等機構的辦公電腦上運行OpenClaw。至於已安裝程式的企業或機構亦必須向上級匯報，以便展開安全檢查或拆除裝置的工作。

而國家互聯網應急中心10日已針對OpenClaw，發出「安全應用風險」提示。

由於技術門檻高、使用成本高，以及安全風險等，陸續有已安裝OpenClaw的「養蝦人」，打算刪除軟件。網上亦出現許多「上門卸載」（uninstall）的服務，以保證刪除乾淨為宣傳，收費由9.9到299元人民幣不等。

雖然，未能肯定OpenClaw未來在內地使用，但科網巨擎「騰訊」卻傳出有新動作。CEO馬化騰今日（11日）罕有地在個人朋友圈轉發旗下全系「龍蝦」（OpenClaw）產品矩陣的相關內容，並高調介紹「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦」等多款產品，戲稱「還有一批產品陸續趕來」，預示騰訊將全面進軍AI智能體（Agent）市場，成為「養蝦」大戶。

據悉，馬化騰所指的「龍蝦」，是騰訊近期圍繞AI智能體開源生態OpenClaw所作的系列佈局。騰訊正致力完善其AI智能體產品生態，並已初步形成覆蓋個人用戶、開發者及企業級部署的「養蝦」矩陣。

在個人用戶層面，騰訊新近上線了全場景桌面智能體「WorkBuddy」，其功能與「小龍蝦」OpenClaw類似，用戶無需編程基礎，即可跨軟件執行自動化任務。另一款本地AI助手「QClaw」亦已同步開啟內測。
 

