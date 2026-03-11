OpenClaw︱「龍蝦」帶動Mac mini多地售罄 官方發安全風險提示

AI智能體OpenClaw（又稱「龍蝦」）近日爆火，帶動蘋果Mac mini M4主機銷量激增，江浙滬多地門店售罄。騰訊版「龍蝦」前日上線，當天服務器被擠爆，技術團隊道歉稱訪問量遠超預期，已緊急擴容10倍，服務恢復穩定。另外，國家互聯網應急中心10日就OpenClaw的應用發「安全應用風險」提示。

「龍蝦」是一款能幫人「動手做事」的個人AI助理，用戶可將其安裝在電腦，指揮其處理文件、訂票、編程等。惟業界認為它存在安全私隱的風險，因此，許多人會選擇專門購買額外設備進行安裝。



上海蘇杭均無現貨

蘋果Mac mini M4憑藉性能表現及價格優勢脫穎而出，引發搶購潮。蘋果客服稱，目前Mac mini在上海、蘇州、杭州均無現貨，內地零售店僅濟南、青島有少量現貨。

3月9日，騰訊宣布旗下全場景AI智能體WorkBuddy正式上線。據悉該產品在兼容「龍蝦」功能同時，簡化了複雜的雲端部署流程，更易用安全。騰訊版「龍蝦」上線後瞬間爆火，當夜服務器被擠爆，騰訊團隊連夜道歉，並緊急擴容10倍，服務才恢復穩定。

連日來多地政府出台扶持政策，真金白銀「養龍蝦」。繼深圳龍崗、江蘇無錫後，江蘇常熟也推出新政，鼓勵市場化平台加入「養蝦」大潮，最高補貼300萬元人民幣，廣東佛山禪城區也推出面向公眾的「龍蝦」免費安裝服務。

勿將管理端口暴露公網

國家互聯網應急中心10日就OpenClaw的應用發「安全應用風險」提示，提OpenClaw的用戶應用時，要採取相關安全措施，包括強化網絡控製，不將OpenClaw默認管理端口直接暴露在公網上，通過身份認證、訪問控製等安全控製措施對訪問服務進行安全管理等。

對運行環境進行嚴格隔離，使用容器等技術限製OpenClaw權限過高問題；加強憑證管理，避免在環境變量中明文存儲密鑰；建立完整的操作日誌審計機製；嚴格管理插件來源，禁用自動更新功能，僅從可信渠道安裝經過簽名驗證的擴展程序；持續關注補丁和安全更新，及時進行版本更新和安裝安全補丁。