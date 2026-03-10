OpenClaw︱「龍蝦」掀AI代勞潮 深圳江蘇銀彈搶先機最高補貼百萬

全民爭相「養龍蝦」！開源AI智能體OpenClaw近日在內地爆紅，突破AI聊天機械人只能問答互動的局限，只需用戶一句指令，便能代理完成回覆郵件、寫代碼等任務，被戲稱為「全能打工人」。騰訊等科技巨頭推出免費安裝活動，深圳龍崗、江蘇無錫政府乘勢出台補貼政策，龍蝦熱潮迅速從民間捲至官方。龍蝦之父、奧地利開發者坦言：「OpenClaw在中國的採用程度達到另一層次。」內地知名經濟學者盤和林對《星島》表示，現有OpenClaw用起來還不太方便，算力成本也很高，但它打開了一個多AI協同調用的新模式。

▍中國組記者楊浚源 梁伊琪 ▍

開發者稱打造「真正能幹活的AI」

江蘇無錫昨發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》，俗稱「龍蝦十二條」，擬對提供免費部署OpenClaw的本地雲平台，給予最高100萬元的全額補貼。上周日，深圳龍崗區亦出台「龍蝦十條」，旨在加速OpenClaw在製造業、政務等領域的落地。深圳福田首批「政務龍蝦」亦上線，用OpenClaw做民意分析、審批輔導。



開源AI智能體OpenClaw因其紅色龍蝦圖標，被網友親切命名為「龍蝦」，「養龍蝦」亦成為訓練此AI工具的流行說法。

龍蝦創始人、奧地利開發者Peter Steinberger形容，OpenClaw旨在打造「真正能幹活的AI」。相比ChatGPT、DeepSeek等一問一答的聊天機械人，龍蝦能夠直接控制用戶設備，一句指令便能完成不同任務，從回覆郵件、管理行程、預訂機票，到編寫程式、查看股票價格等等。

付費代裝成風 上門最貴800元

不過，「養龍蝦」門檻不低。不同於DeepSeek、ChatGPT簡易即用，龍蝦安裝配置複雜，由此催生出付費代裝生意。內地社交平台顯示，遠程安裝要價50至100元（人民幣，下同），上門安裝300至800元不等。

上周五，深圳騰訊宣布免費協助用戶在騰訊雲端安裝龍蝦，旋即吸引近千名市民前來，有專業開發者，也有退休工程師、學生等AI愛好者，年齡層從20至60歲不等。



去年11月創立，今年1月對外開源，龍蝦短短上線3周，總下載量相當於Linux操作系統用約30年才達到的水平。英偉達CEO黃仁勳給出極高評價，稱其為「這個時代最重要的軟件」，能迅速爆紅並不是因為技術複雜，而是展示AI能直接影響消費生活的應用場景，讓大量重複工作變得容易。

科技巨頭推配套軟件圖分杯羹

OpenClaw爆火後，內地科技巨頭亦想分一杯羹。騰訊雲、阿里雲、字節跳動的火山引擎，相繼宣布上線OpenClaw雲端極簡部署及全套雲服務，用戶可一鍵完成安裝。內媒花朵財經觀察引述業內人士稱，騰訊最近的免費裝龍蝦，也是想推廣自家雲服務。

外媒報道，OpenClaw席捲中國AI圈，其在中國市場的落地速度與商業化程度遠超美國矽谷，美國科技巨頭因隱私、安全問題，對龍蝦仍持觀望態度，谷歌和Anthropic限制旗下用戶訪問OpenClaw。