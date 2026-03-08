Openclaw︱全民「養龍蝦」Al 智能體熱潮燒至兩會

「你養龍蝦了嗎？」近日，一隻「紅色龍蝦」在內地爆紅，持續霸佔熱搜。這只並非餐桌上美味的「龍蝦」，是開源AI智能體 OpenClaw，因圖標酷似龍蝦被網友親切命名，「養龍蝦」也成了訓練這款軟件的流行說法。這款由奧地利工程師史坦柏格打造的AI助手，近期走紅全球科技圈。隨著AI代理概念升溫，小米、騰訊等科技巨頭紛紛入局，推出手機端AI代理測試產品或線下活動，帶火內地「養龍蝦」熱潮。

這只「龍蝦」的核心本領是超強執行力：獲得設備權限後，可全權接管各類軟件，整理文件、收發郵件只需一句話指令，突破了傳統AI助理僅能提供口頭建議的局限，被網友稱為「全能打工人」。

不過「養龍蝦」門檻不低。不同於 DeepSeek、ChatGPT 簡易上手，OpenClaw 安裝配置複雜，由此催生出火爆的付費代裝生意：遠程安裝50至100元（人民幣，下同），上門300至800元不等，有從業者稱幾天內靠代裝獲利26萬元；此前更出現近千人在騰訊大廈排隊參與免費安裝的盛況。

福田現「政務龍蝦」

「現在大家急得不得了，生怕沒有養上龍蝦。」全國人大代表、中國工程院院士高文在全國兩會廣東代表團小組會上表示，「養龍蝦」火到這種程度，連騰訊創始人馬化騰都沒想到。

深圳對於「龍蝦」的反應相當迅速。福田區一批公務員已用上「政務龍蝦」，擔任民生訴求「分析員」，快速處理海量投訴建議並生成分析報告；龍崗區擬出台政策支持 OpenClaw 發展，鼓勵規範「養龍蝦」。

但熱潮之下也有風險提示。工信部近期指出，OpenClaw 因信任邊界模糊、具備自主決策等特性，配置不當可能引發信息洩露、系統受控等安全問題，提醒用戶與機構注意防範。