OpenClaw︱外媒指中國政府銀行禁用 程式員收1.2萬元Token賬單

更新時間：09:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：09:20 2026-03-12 HKT

AI智能體OpenClaw（又稱「龍蝦」）近日獲大批民眾瘋安裝，但亦逐漸浮現風險。外媒彭博社報道，中國官方因安全理由，禁止在政府、銀行等機構的電腦上使用「龍蝦」，網上亦不斷增加上門卸載的服務，收費由9.9到299元人民幣不等。

相關新聞：OpenClaw︱「龍蝦」帶動Mac mini多地售罄 官方發安全風險提示

彭博社昨引述知情人士報道，包括大型銀行在內的國企和政府部門已收到通知，出於安全風險擔憂，不得在辦公設備安裝OpenClaw，也禁止使用公司網絡的個人手機上安裝。已經安裝的需向上級報告，以便進行安全檢查或安排卸載。據稱禁令也擴大至軍人家屬。

財聯社報道，至少已有15間內地券商明確要求，嚴禁員工未經許可在辦公或業務網絡及訊息系統安裝、部署、使用OpenClaw；確需使用須通過審批，並報備相關訊息。

而國家互聯網應急中心10日已針對OpenClaw，發出「安全應用風險」提示。

網上湧代客卸載服務

OpenClaw的私隱與安全風險逐漸浮現。Meta超級智能實驗室的AI安全總監Summer Yue分享，她將工作郵箱交給龍蝦打理，讓其「檢查收件箱，提出你想歸檔或刪除的郵件」，還特意附加了「未經許可不要有任何操作」的限制。但龍蝦仍然無視限制指令，瘋狂刪除了200多封郵件。

內地《新消費日報》報道，深圳一名程式員在安裝OpenClaw的第三天，因應用程式編程接口（API）密鑰被盜，在凌晨收到了高達1.2萬元的Token（詞元）賬單。

OpenClaw狂潮下，數據安全問題也引發關注。新華社

由於技術門檻高、使用成本高，以及安全風險等，陸續有已安裝OpenClaw的「養蝦人」，打算刪除軟件。網上亦出現許多「上門卸載」（uninstall）的服務，以保證刪除乾淨為宣傳，收費由9.9到299元人民幣不等。

相關新聞：OpenClaw︱「龍蝦」掀AI代勞潮 深圳江蘇銀彈搶先機最高補貼百萬

雖然，未能肯定OpenClaw未來在內地使用，但科網巨擎「騰訊」卻傳出有新動作。CEO馬化騰今日（11日）罕有地在個人朋友圈轉發旗下全系「龍蝦」（OpenClaw）產品矩陣的相關內容，並高調介紹「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦」等多款產品，戲稱「還有一批產品陸續趕來」，預示騰訊將全面進軍AI智能體（Agent）市場，成為「養蝦」大戶。

據悉，馬化騰所指的「龍蝦」，是騰訊近期圍繞AI智能體開源生態OpenClaw所作的系列佈局。騰訊正致力完善其AI智能體產品生態，並已初步形成覆蓋個人用戶、開發者及企業級部署的「養蝦」矩陣。

在個人用戶層面，騰訊新近上線了全場景桌面智能體「WorkBuddy」，其功能與「小龍蝦」OpenClaw類似，用戶無需編程基礎，即可跨軟件執行自動化任務。另一款本地AI助手「QClaw」亦已同步開啟內測。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

