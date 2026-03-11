劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」

上月米蘭冬奧期間，美國政界及輿論把華裔花式滑冰選手劉美賢對美國的「忠誠」與中國隊谷愛凌的「不忠」做比較，引發議論。劉美賢近日接受《紐約時報》訪問時說，她和谷愛凌都生長於三藩市灣區，13歲就認識比她大2歲的谷愛凌，讚揚對方「人特別好」。



對於谷愛凌代表中國隊參賽，劉美賢表示：「這只是體育，代表哪個國家其實不重要。體育就是體育，她熱愛競爭、熱愛這項運動。我覺得這才是最重要的。去有機會的地方發展，沒有甚麼可羞愧的。」劉美賢又說，那些因為谷愛凌代表中國出賽而羞辱她的人「很虛偽」，是「雙重標準」。她笑說：「她（谷愛凌）媽媽是移民，你們原本會叫她滾回中國，現在她真的回中國，你們又生氣。」

在美國出生的谷愛凌2019年起代表中國參賽，是冬奧自由式滑雪比賽中獲獎最多的運動員（3金3銀）。美國副總統萬斯、財長貝森特等政界高層早前狂批谷「出賣」美國。劉美賢則獲得美國輿論狂讚，她在米蘭冬奧為美國奪得兩金，劉父是中國前學運領袖劉俊。