Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奧運︱劉美賢母親神秘背景曝光 邪教組織「中功」二號人物

即時中國
更新時間：14:50 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:50 2026-02-25 HKT

同樣生於美國，同為混血華裔，同樣站在體壇巔峰，谷愛淩、劉美賢分別代表中美出征米蘭冬奧會，但在中美全方位激烈競爭之下，美國政界和輿論瘋狂「踩谷捧劉」。「成為像劉美賢一樣的人」這話在社媒爆紅，除了她對美國的「忠誠」，還因為其父的民運背景，有助於構建自由VS專制的敘事。

劉美賢父親劉俊（劉俊國）是重慶人，1989年時為中山大學研究生，任廣州學生自治聯合會主席，後來經香港流亡美國，取得政治庇護，攻讀法學，成為律師，合夥開設律師事務所。他在美國通過白人女性卵子和代孕母親，生下五個孩子，劉美賢是大女兒，為培養愛女的滑冰事業，費盡心力，累計投入超過百萬美金用於教練等各種費用。

相關新聞：冬季奧運︱胡錫進批美方捧劉美賢踩谷愛凌 「小肚雞腸真的很low」

相關新聞：貝森特批代表中國如同出賣美國 谷愛凌：我贏了才變政治出氣袋

劉美賢名揚世界，美國媒體紛紛報道「單身父親」劉俊的付出，卻不提她的母親。她的母親是誰？原來就是「中功」二號人物閻慶新，一度掌控着這個龐大經濟帝國的財政大權。

上個世紀八九十年代，氣功熱席捲中國，「大師」輩出，包括張宏堡1987年創立的「中華養生益智功」（中功）。中功全盛時期號稱在中國擁有3800萬信眾、10萬員工，每年獲利數億元人民幣。1999年，中國宣布法輪功和中功為邪教組織並加以取締，張宏堡來到美國獲得政治庇護，宣布成立「中國影子政府」自命為「總統」，糾結了一堆民運人士。

閻慶新曾是「中功」掌管財務的二姐，和張宏堡同居生活，但後來反目成仇，2003年狀告張宏堡，涉及金額2300萬美金。劉俊就是閻慶新的代理律師，而且還與大20歲的閻慶新結婚。當時閻慶新已經年過60歲，缺乏生育能力。2005年，劉美賢出生，閻慶新是她法律上的母親。2006，張宏堡車禍身亡。2010年，劉俊與閻慶新離婚。算起來，老太太也80多歲了，但無法公開分享女兒的榮光。

紀曉華 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前