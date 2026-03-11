兩會2026︱醫學界政協委員：AI輔診 不能替代醫生

當前AI醫療在內地廣泛應用，全國政協委員、北京大學腫瘤醫院副院長吳楠接受《星島》採訪表示，AI可提供診療建議，但定位始終是輔助診療工具，存在明確應用邊界，不能替代醫生主體地位。AI既不能取代醫護人員做最終診療決策，也彌補不了醫患情感溝通的核心價值。



吳楠表示，在技術層面，AI能夠為臨牀診療提供專業參考建議，助力提升診療效率與精準度。例如胸外科開展的大量肺小結節手術中，AI技術可實現肺血管、支氣管三維重建，幫助醫生清晰辨識解剖位置，讓手術操作更快捷、更高效；病理診斷環節，AI也能完成初步篩查，出具前期診斷參考報告，為醫護人員減負提效。

「但即便AI技術再先進，最終拍板決策、承擔診療責任的主體，依舊是醫護人員，而非智能工具。」吳楠強調，醫療行業的核心除了專業判斷，還有人文關懷，冰冷的技術無法復刻醫患之間的情感聯結，這也是AI無法逾越的邊界。 駐京記者 楊浚源