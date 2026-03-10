Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

極速上網｜內地6G要來了！下載1部4K電影不到1秒

即時中國
更新時間：17:26 2026-03-10 HKT
發佈時間：17:26 2026-03-10 HKT

今年，政府工作報告提出，要培育發展6G等未來產業。6G能為普通人的生活帶來哪些改變？如果說5G是一條寬闊的信息高速路，那6G就像一張「空天地海一體」的「超級智能網」。不只從高鐵到飛機般的速度提升，更是一場全方位的變革，擁有三大「超能力」。

6G，即第六代移動通信技術。從1G的語音、2G的短信、3G的移動互聯網、4G的直播短視頻，到5G的智慧工廠高效運轉、自動駕駛汽車上路⋯⋯通信技術正在「走出手機」，融入千行百業，拉開「萬物互聯」時代的序幕。

中國6G研發已完成第一階段技術試驗。 中新社
中國6G研發已完成第一階段技術試驗。 中新社

帶寬可達5G十倍以上

移動通信依賴電磁波來傳遞信息，帶寬越大，網速就越快。6G使用毫米波甚至太赫茲等更高頻段，。

央視報道，北京大學等科研團隊最新提出的「光纖-無線融合通信」，能讓光纖和太赫茲無線通信無縫銜接，實驗中的單通道傳輸速率甚至達到了數百Gbps（千兆比特每秒），意味著一部4K超高清電影，不到1秒就能下載好。

6G的基站和信號不僅是用來通信，還具備了雷達探測和成像的功能，能讓無人機、自動駕駛汽車擁有更敏銳的「數字感官」，更好地「看清」路況、靈活避障。

傳統網絡只負責收發數據，而6G信號基站具備本地AI計算能力，能夠獨立「思考」，及時提供個性化、有溫度的智能服務，同時推動各行業的「數智化」轉型，並且還能自己診斷故障，自我修復和優化。目前，內地已經完成6G第一階段的全部技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
8小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
8小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
5小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
23小時前
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
6小時前