極速上網｜內地6G要來了！下載1部4K電影不到1秒

今年，政府工作報告提出，要培育發展6G等未來產業。6G能為普通人的生活帶來哪些改變？如果說5G是一條寬闊的信息高速路，那6G就像一張「空天地海一體」的「超級智能網」。不只從高鐵到飛機般的速度提升，更是一場全方位的變革，擁有三大「超能力」。

6G，即第六代移動通信技術。從1G的語音、2G的短信、3G的移動互聯網、4G的直播短視頻，到5G的智慧工廠高效運轉、自動駕駛汽車上路⋯⋯通信技術正在「走出手機」，融入千行百業，拉開「萬物互聯」時代的序幕。

中國6G研發已完成第一階段技術試驗。 中新社

帶寬可達5G十倍以上

移動通信依賴電磁波來傳遞信息，帶寬越大，網速就越快。6G使用毫米波甚至太赫茲等更高頻段，。

央視報道，北京大學等科研團隊最新提出的「光纖-無線融合通信」，能讓光纖和太赫茲無線通信無縫銜接，實驗中的單通道傳輸速率甚至達到了數百Gbps（千兆比特每秒），意味著一部4K超高清電影，不到1秒就能下載好。

6G的基站和信號不僅是用來通信，還具備了雷達探測和成像的功能，能讓無人機、自動駕駛汽車擁有更敏銳的「數字感官」，更好地「看清」路況、靈活避障。

傳統網絡只負責收發數據，而6G信號基站具備本地AI計算能力，能夠獨立「思考」，及時提供個性化、有溫度的智能服務，同時推動各行業的「數智化」轉型，並且還能自己診斷故障，自我修復和優化。目前，內地已經完成6G第一階段的全部技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。