元老宋平遺體在京火化 七常委到八寶山送別 胡錦濤送花圈

最長壽中共元老宋平因病於3月4日在北京逝世，享年109歲。宋平遺體10日在北京八寶山革命公墓火化，國家主席習近平等中共中央政治局七名常委，以及國家副主席韓正前往靈堂送別。前國家主席胡錦濤未現身，但送來花圈表示哀悼。

新華社報道，宋平病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



相關新聞：中國觀察︱清華革命情侶奔延安 宋平告別式料七常委出席

報道稱，10日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念宋平同志」，橫幅下方是宋平的遺像。宋平的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著中國共產黨黨旗。

宋平提拔胡錦濤成中國政壇佳話。

上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到宋平的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與宋平親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對宋平逝世表示哀悼。

宋平一生橫跨革命、抗日、建國到改革開放等各個重要歷史時期，曾任周恩來的政治秘書，做過國家計劃委員會主任、中共中央組織部部長等職，因上世紀80年代力薦胡錦濤進入權力核心，被譽為「中國政壇第一伯樂」。