中國觀察︱清華革命情侶奔延安 宋平告別式料七常委出席

更新時間：08:39 2026-03-07 HKT
發佈時間：08:39 2026-03-07 HKT

中共最年長元老宋平周三在北京辭世， 享年109歲。對此消息，海內外報道多數聚焦其提拔過胡錦濤等前領導人，有「中國政壇最大伯樂」稱號。但除此之外，這位「仙風道骨」的政壇人瑞，其夫人也是一個很有故事的百歲老人。

相關新聞：中共元老宋平辭世享年109歲　提拔胡錦濤獲稱「政壇最大伯樂」

宋平和夫人陳舜瑤可謂天生絕配。宋是山東人，陳祖籍福建福州，但她在山東出生，因此可以說和宋平同鄉。兩人同是1917年生，共同踏入清華校門，宋平讀化學，陳舜瑤修土木，志向投契，在書香園地結下情緣。

當時侵華日軍壓境，這對清華小情侶牽手參加了著名的「12·9」抗日救亡運動，後共奔延安革命之路。宋平在周恩來身邊擔任秘書，陳舜瑤做書記員，在烽火歲月中並肩。

妻為第一屆全國人大代表

陳舜瑤一直跟隨宋平到重慶、南京、東北工作，擔任不同崗位，從事青年及教育工作，建國後曾任清華大學黨委副書記，也是第一屆全國人大代表。晚年時，兩老關注留守群體，資助貧困兒童。2019年陳舜瑤去世，享年102歲。

宋平同陳舜瑤的長子宋宜昌是頗具名氣的軍事報告文學家、科幻作家，筆名伊長，亦曾以軍事專家身份亮相媒體，但並非軍人。次子宋宜純是廣播電視領域技術專家，曾任央視副總工程師。

宋平是中共政治局原常委，屬正國級領導人，依據現行制度，告別儀式將在北京八寶山革命公墓舉行，如沒外訪等原因，現任政治局七常委將親自出席。

至於前國家主席胡錦濤近年已鮮有露面，去年也缺席了九三閱兵等重大活動，會否親自前往弔唁宋平成疑。

紀曉華

