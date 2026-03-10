Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人肉路障？︱清遠4熊孩玩命瞓馬路 網民：反對體罰 這次例外︱有片

更新時間：11:30 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-10 HKT

廣東清遠有4名小童，不知何故竟然在畢直馬路上，一字排開橫躺路中央，變成「人肉路障」，幸車輛及時煞停才免去人命傷亡。驚險車Cam片在網上瘋傳，許多網民指必須上藤條適當體罰，熊孩子才能長記性。

司機誤當週塑膠帶垃圾

涉事司機將遇險的車Cam片公開，顯示在8日，駕車至清遠一條畢直的馬路時，看到遠方有一條「直線」障礙物，橫跨兩條行車線。起初以為是大條的塑膠帶或是布料，未有減速繼續前行。


司機指，當車駛至距「障礙物」十來米時，塑膠帶才突然「企起來」，原來是4名約5、6歲的男孩，不知何故睡在馬路中央，像是「人肉減速帶」一樣，司機於是急忙煞車，以免撞到這群玩命男童。

男童在見到汽車駛近後，則陸續走回入行人路。

海報新聞報道，9日從當地村委會獲悉，已聯絡涉事孩子家長，要求加強監管。黃花鎮政府工作人員表示事發當日即聯合村幹部入戶了解情況，並對孩子進行專項安全教育，強調非上學時段更需強化兒童安全意識。

影片在網上成為熱搜，大量網民批評涉事孩童家長教育不當，「賠司機精神損失費」、「是我下車就解下七匹狼了，抽完叫家長來請我吃飯」、「這不只是熊孩子的問題…」、「當減速帶壓過去怎麼辦」、「鞋底子呢！抽啊！」、「這個專項安全教育得適當使用皮鞭竹板」、「一般我反對打孩子，但這個除外」、「要給家長罰款」。

 

